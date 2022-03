Fabio Porta (Pd) in Argentina: agenda densa di incontri politici e istituzionali

A poche settimane dalla vittoria della sua lunga battaglia, che gli ha riconsegnato il seggio al Senato della Ripartizione America Meridionale, il parlamentare del Partito Democratico Fabio Porta torna in Argentina per una fitta serie di incontri di carattere politico, parlamentare e con le autorità diplomatiche e la collettività italiane.

Il senatore del PD sarà a Buenos Aires per incontrare i circoli del partito in Argentina; all’assemblea, convocata dal Segretario del PD Argentina Daniel Antenucci, parteciperà in collegamento da Roma anche il Responsabile del PD italiani nel mondo Luciano Vecchi.

Molta attesa per la conferenza stampa che si terrà presso il Circolo italiano nel pomeriggio di mercoledi 9 marzo; Fabio Porta e Alberto Becchi, attualmente Presidente del Comites di Mar del Plata e nel 2018 candidato alla Camera per il PD, daranno tutti gli elementi relativi a ricorsi alla Camera e al Senato e alle denunce da loro presentate in Italia e Argentina contro i brogli elettorali del 2018.

Non mancherà un momento di incontro con i rappresentanti della grande collettività italiana di Buenos Aires fortemente voluto dal Senatore Porta per esprimere la propria gratitudine alla comunità italiana argentina per la grande solidarietà ricevuta in questi anni.

Altri incontri nella capitale avranno come protagonisti, insieme ad una delegazione del PD argentino, i partiti politici e i sindacati.

Il parlamentare eletto in Sudamerica si recherà anche a Mar del Plata, dove insieme al Presidente del Comites e all’ambasciatore d’Italia Fabrizio Lucentini parteciperà ad alcuni incontri di carattere istituzionale.