EURO2020 | Molle (Comites Londra): “Grazie Inghilterra che ci hai accolto, ma noi tifiamo la nostra amata Italia”

La comunità italiana residente nel Regno Unito è in festa, per la vittoria dell’Italia a Euro2020. Pietro Molle, presidente del Comites Londra, ci tiene a sottolineare come “la formazione sconfitta ai rigori sul manto erboso del Wembley Stadium indossava i colori di quel paese che storicamente ha offerto, e offrirà sempre, possibilità di vita e carriera a centinaia di migliaia di italiani in un reciproco scambio culturale, sociale ed economico”.

“Cara Inghilterra ci hai accolto, ci hai permesso di realizzare desideri e conquistare traguardi di vita e lavoro, e per tale motivo ti rispettiamo e ringraziamo, consapevoli che le nostre idee, i nostri sforzi e le nostre famiglie hanno contribuito, e contribuiranno, alla crescita economica, sociale e culturale del paese stesso. Ma permettici in questa occasione di tifare e supportare la nostra amata Italia che sentiamo ancora più vicina e forte, sapendo che oltre a rappresentare gli italiani dell’Inghilterra, nella sfida al Wembley Stadium, abbiamo avuto anche l’onore e il privilegio di aver rappresentato l’intero Belpaese che a causa della pandemia non è riuscito a giungere a Londra. Anche per loro, noi eravamo lì, a rappresentare il dodicesimo uomo in campo. E con gli amici inglesi siamo sempre pronti a brindare e festeggiare insieme, come abbiamo fatto fino ad ora. Ovviamente con un bel calice di prosecco o spumante. A loro la scelta!”, conclude Molle.