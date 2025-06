Vacanze formato famiglia all’insegna del divertimento in acqua all’hotel 5 stelle Familiamus: con 4 piscine interne con scivoli e un’infinity pool esterna sulla terrazza panoramica che consente di ammirare le vette dall’altopiano di Maranza spaziando dal massiccio dello Sciliar fino alla Rocca dei Baranci, il family hotel della famiglia Nestl si conferma come una delle destinazioni più innovative per le vacanze in famiglia in montagna, dove la magia del gioco incontra il benessere alpino.

FAMILY WELLNESS, PISCINE E SCIVOLI PER TUTTA LA FAMIGLIA

Con un’estensione complessiva di 2700 metri quadri e situata al piano più alto dell’hotel, la Familiamus Spa accoglie gli ospiti con spazi pensati per la famiglia e un’area riservata ai soli adulti che garantisce privacy e libertà.

Per il benessere e il divertimento di tutta la famiglia, l’area Family Wellness è un fiore all’occhiello: oltre alla family sauna, si trovano qui anche una piscina per neonati con un piccolo scivolo e giochi d’acqua, una piscina pensata per le prime esperienze in acqua con uno scivolo a forma di serpente e una action pool per i ragazzi con uno scivolo a tubo e uno scivolo largo a onda. Inoltre, un’ampia piscina interna che prosegue all’esterno in un’infinity pool sulla terrazza panoramica, che si affaccia sui maestosi paesaggi montani dell’Alto Adige.

Per il relax, all’interno un’area con confortevoli lettini formato famiglia, mentre nella soleggiata terrazza è possibile rilassarsi nel giardino con sdraio e ombrelloni.

RELAX PER MAMMA E PAPÀ: AREA WELLNESS ADULTS-ONLY E TRATTAMENTI SIGNATURE

Mentre i bambini si divertono con le attività del Magolix Club, gli adulti alla ricerca di relax trovano l’area benessere adults-only con una piscina e una vasca idromassaggio all’aperto, saune con gettate di vapore aromatiche, laghetto naturale esterno con percorso Kneipp e infine un’area relax in cui rilassarsi: lettini, sdraio e nidi di pino cembro, oltre a un angolo snack con frutta, bevande e tisane. Disponibile nella Familiamus Spa anche un’ampia gamma di trattamenti benessere, tra cui i Rituali Familiamus.

Cinque trattamenti signature ispirati ai 5 valori su cui si fonda la filosofia di ospitalità della famiglia Nestl: consapevolezza, coraggio, legame, entusiasmo e serenità.

Trattamenti ispirati alla natura realizzati con prodotti cosmetici biologici e certificati di produzione locale e con erbe officinali che crescono nel Giardino dei Sensi dell’hotel. Per ogni rituale Familiamus è previsto l’utilizzo di un tipo di pietra diversa: ametista, cristallo di rocca, granato, tormalina nera e pietra di luna conferiscono ai 5 trattamenti signature un carattere unico.

Familiamus è un family hotel 5 stelle situato sull’altopiano di Maranza, nel comprensorio di Rio Pusteria (Alto Adige), pensato per indimenticabili vacanze in famiglia. La struttura, gestita dalla famiglia Nestl, propone un’ospitalità di alta qualità che coniuga design, natura e divertimento in ogni stagione. Un luogo dove il gioco incontra il relax, e ogni momento è pensato per rafforzare il legame tra genitori e figli.