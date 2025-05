La novità dell’estate 2025 a Rio di Pusteria è Equidolomites, il nuovo maneggio del family hotel 5 stelle Familiamus.

A pochi passi dalla struttura, il maneggio di nuova realizzazione nasce con l’obiettivo di offrire alle famiglie un’esperienza immersiva a contatto con la natura e gli animali, in un contesto paesaggistico di particolare bellezza come quello dell’altopiano di Maranza.

EQUIDOLOMITES: ESPERIENZE A CAVALLO ANCHE IN VACANZA

Equidolomites si presenta come un centro equestre completo, che accoglie 11 cavalli e pony, pensato per i bambini alle prime esperienze in sella. Il maneggio, raggiungibile a piedi dall’hotel in pochi passi, è composto da un ampio spazio recintato esterno e panoramico che consente di svolgere attività all’aperto con vista sulle montagne circostanti, nonché da un’area al coperto, dove si svolgeranno i corsi in caso di maltempo e nei mesi più freddi dell’anno.

Nel pieno rispetto della filosofia della famiglia Nestl, che nel 2022 ha dato vita al magico family hotel Familiamus, questo nuovo progetto è improntato su un approccio che valorizza la relazione tra essere umano, animali e ambiente, con particolare attenzione alla qualità dell’esperienza offerta.

L’interazione con i cavalli non si limita alla monta: bambini e ragazzi potranno infatti imparare a prendersi cura degli animali, familiarizzando con la loro routine quotidiana.

Accanto alle lezioni individuali differenziate per età di equitazione, volteggio e dressage, sono previste esperienze a cavallo per tutta la famiglia e giocosi percorsi di avvicinamento per i più piccoli come la “patente dei cavalli”, imparando a condurli, nutrirli e cavalcarli in un ambiente protetto e professionale.

«Il maneggio è il nostro vero punto di forza: qui i più piccoli possono spazzolare e accarezzare i cavalli, vivendo esperienze uniche e imparando concretamente che cosa significhi prendersi cura degli animali. Per questo abbiamo voluto realizzare uno spazio ampio e funzionale, che permetta di proseguire queste attività anche al coperto e nelle stagioni più fredde» conclude Susanne Nestl, proprietaria e ideatrice della filosofia dell’hotel 5* Familiamus.

«Molti dei bambini che soggiornano da noi conservano questi momenti speciali con gli animali come un ricordo prezioso e indimenticabile, per noi è la gioia più grande».

HORSE WEEK: LE SETTIMANE ESTIVE DEDICATE A PONY E CAVALLI

La nuova struttura amplia e arricchisce l’offerta del Familiamus, hotel 5 stelle specializzato in vacanze per famiglie. Prossimamente, in programma due settimane speciali dedicate all’affascinante mondo dei cavalli: dall’8 al 15 giugno e dal 6 al 13 luglio si terranno le Horse Week, con un programma settimanale composto da corsi speciali, attività nella natura per tutta la famiglia e giornate “di bellezza” in cui coccolare, lavare e pettinare questi maestosi animali.

Con l’inaugurazione di Equidolomites (prevista nel mese di giugno), l’hotel Familiamus rafforza la propria proposta outdoor, combinando comfort di alto livello con esperienze educative e autentiche a stretto contatto con la natura.