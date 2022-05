Estate 2022: tariffe raddoppiate per i viaggi

«Molte compagnie aeree stanno registrando già ad oggi prenotazioni che si attestano a livelli pre-pandemici» puntualizza Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos Viaggi Eventi (Vamonos-Vacanze.it). E con l’impennata delle prenotazioni aumentano anche i prezzi.

Chi decide acquistare biglietti direttamente alle compagnie aeree per raggiungere mete europee deve pagare tariffe raddoppiate rispetto allo scorso anno. «Noi invece abbiamo deciso di ridurre i nostri margini e di continuare ad offrire le nostre vacanze-esperienza senza rincari per i viaggiatori» annuncia Emma Lenoci.

Vamonos Vacanze punta sui viaggi low cost, ma senza pregiudizio per il servizio reso ai viaggiatori: il tour operatoracquista grandi pacchetti, ottenendo tariffe agevolate rispetto al singolo viaggiatore che voglia invece muoversi in maniera indipendente.

«Le vacanze “fai da te” proprio non convengono» sostiene la fondatrice di Vamonos Viaggi Eventi. Secondo il Codacons, infatti, nell’ultimo mese le tariffe dei voli europei hanno subito un incremento del +91% rispetto allo stesso periodo del 2021, i voli intercontinentali sono rincarati del +35,7% ed il prezzo di quelli nazionali risulta in crescita del 15,2%.

Anche una semplice giornata in spiaggia costa quest’anno il 12% in più, con una media che per una famiglia è —sempre secondo le stime del Codacons—di 97 euro al giorno. Ad essere aumentato non solo il prezzo di lettini ed ombrelloni, ma costerà di più anche consumare cibi e bevande.

Con Vamonos, invece, una settimana al mare nella splendida Pugnochiusocosta appena 71 euro al giorno (prime partenze dal 12 al 18 giugno 2022 e poi anche a luglio e ad agosto) con pacchetti che partono da 499 euro per l’intero periodo all-inclusive; e con meno di 225 euro al giorno si può addirittura optare per il Tour della Giordania (prime partenze dal 29 maggio al 2 giugno 2022) con pacchetti che partono da 1.799 euro per l’intero periodo, sempre tutto incluso.

Ancora più conveniente è poi la vacanza Vamonos a Sharm El Sheikh —una delle location più belle e suggestive del Mar Rosso— dove bastano 137 euro al giorno, quasi quanto una famiglia media spende in un giorno per andare al mare sotto casa, per una vacanza-esperienza dal 28 maggio al 4 giugno 2022, con pacchetti che partono da 1.099 euro per l’intero periodo, sempre tutto incluso.

In testa alle preferenze di quest’estate 2022 però va forte anche l’Italia: non solo la Puglia (Pugnochiuso), ma anche la Sardegna (San Teodoro) e la Sicilia (Capo Calavà), nonché le Isole Pontine per le vacanze in barca a vela.

«La vacanza in barca a vela è diventata la vacanza-esperienza che sta andando per la maggiore, non solo nelle Isole Pontine ma anche in Sargegna dove abbiamo una bellissima programmazione nell’ambito delle Isole della Maddalena» spiega Emma Lenoci.

A chi si rivolgono le nostre vacanze?«Parte con noi chi è aperto a nuove conoscenze ed abbia voglia di raccontarsi e di ascoltare: chiunque abbia voglia di farsi travolgere da una valanga di emozioni» risponde la fondatrice di Vamonos Viaggi Eventi.

Ogni viaggio Vamonos è organizzato per fasce di età e ci si ritrova con persone affini che hanno voglia di esplorare, conoscere, divertirsi e fare nuove amicizie, accompagnati sempre da un «group leader», il collante tra i membri di ogni gruppo.