Si terrà il 26 ottobre alle ore 18:00 all’Auditorium “Giovannitti” della ex GIL di Campobasso l’evento di presentazione del volume argentino della “Enciclopedia degli Italiani all’Estero” a cura di Anna Carmen Perrella e Roberto Colella.

L’Opera, edita da Palladino editore, vuole raccontare le personalità e le eccellenze di numerosi italiani, tra cui eclatanti figure molisane, che hanno saputo dare lustro al nostro Paese fuori dai confini nazionali.

L’intenzione degli autori è quella di superare lo schema obsoleto che ha relegato gli allora emigrati, nell’immaginario collettivo, a un ruolo marginale di semplici lavoratori che hanno lasciato la propria terra in cerca di miglioramento della propria condizione socio-economica.

Al contrario, molti italiani e molti molisani hanno trovato nel nuovo tessuto sociale in cui sono giunti l’opportunità di far valere le proprie idee e le proprie competenze raggiungendo posizioni di altissimo rilievo.

Sono stati tantissimi gli italiani ad aver fatto la storia dei nuovi mondi in cui sono arrivati, creando imprese di successo, percorrendo importanti carriere politiche o diventando dei punti di riferimento in campo tecnico, scientifico e sportivo.

Gli italiani sono stati capaci e continuano a farsi valere in ogni campo.

In occasione dell’evento del 26 ottobre, oltre alla presentazione del libro si tratterà in generale il tema dell’emigrazione con ospiti di eccezione e alcuni momenti di intrattenimento. La serata sarà impreziosita dal Dott. Enrico Calamai, già Console italiano in Argentina, celebre per aver contribuito con la sua opera a salvare circa trecento perseguitati politici dal regime del generale Videla durante il tragico periodo storico dei ‘’Desaparecidos’’.