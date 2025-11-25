Sono online i due Bandi annuali della Consulta ER nel mondo.
Si tratta di: Bando 2026 dedicato agli Enti locali, APS, ODV dell’Emilia-Romagna, con scadenza il prossimo 16/12/2025 ore 15.00 (IT) e Bando 2026 per attività ordinarie delle Associazioni degli emiliano-romagnoli nel mondo con sede all’estero, con scadenza il 10/12/ 2025, ore 23.59 (IT).
Più dettagli sulle pagine web dedicate.
Attraverso la L.R. n. 5/2015, l’Assemblea legislativa promuove e sostiene le iniziative e i progetti realizzati da diversi soggetti con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle comunità di emiliano-romagnoli nel mondo.
I contributi vengono erogati dall’Assemblea legislativa attraverso una serie di bandi rivolti alle Associazioni di emigrati sia a diversi soggetti presenti sul territorio regionale.
Le misure, i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi vengono fissati dal “Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero”.