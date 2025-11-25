Orlandino Greco, consigliere regionale della Lega in Calabria, è stato designato Delegato del Presidente della Regione Calabria per i rapporti con i calabresi nel mondo.

“Sono onorato di essere stato delegato dal Presidente Roberto Occhiuto per seguire, nell’ambito della Legge Regionale n. 8/2018, i rapporti tra la Regione Calabria e i Calabresi nel mondo. Ringrazio sinceramente il Presidente Occhiuto per la fiducia e per questa responsabilità così importante”, dichiara.

“Chi mi conosce – prosegue Greco – sa bene quanto tenga a questo tema: il legame con i nostri corregionali che hanno lasciato la Calabria è forte, autentico, identitario. È un filo che unisce la nostra storia, le nostre tradizioni, le radici più profonde della nostra terra con l’amore e la passione di chi, pur vivendo lontano, non smette mai di sentirsi calabrese. Anzi: spesso questo sentimento cresce, si rafforza, diventa orgoglio.

Porterò avanti questo incarico con impegno e dedizione, consapevole che valorizzare la nostra comunità nel mondo significa rafforzare l’immagine della Calabria e costruire nuove opportunità per il futuro”.