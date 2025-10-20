La scorsa settimana alla Camera dei Deputati si è discusso e votato il disegno di legge del Governo sulla riforma consolare.

Ecco, in sintesi, le principali proposte e le posizioni dei vari gruppi parlamentari.

Accentramento delle pratiche di cittadinanza a Roma. Una misura sbagliata e dannosa: accentrare tutto nella capitale significa rallentare ulteriormente i tempi e complicare la vita a migliaia di cittadini.

Destra: a favore

Sinistra: contro

MAIE (Franco Tirelli): contro, coerentemente con la difesa dei diritti degli italiani all’estero.

Eliminazione del rilascio gratuito del passaporto per alcune categorie di italiani all’estero.

Destra: a favore

Sinistra: contro

MAIE: decisamente contrario

Maggiori poteri ai consoli onorari per gestire pratiche consolari

Una riforma utile e attesa che semplificherebbe la vita a moltissimi connazionali, soprattutto quelli che risiedono lontano dal Consolato.

Destra: a favore

Sinistra: contro (!), in nome della logica di partito

MAIE: a favore, dalla parte degli italiani nel mondo

Aumento dei fondi per i funzionari consolari a contratto. Un passo fondamentale per motivare e valorizzare chi lavora ogni giorno nei consolati.

Destra: a favore

Sinistra: contro

MAIE, con Franco Tirelli in prima linea: a favore

Possibilità di rilasciare la carta d’identità elettronica nei Comuni d’origine

Un vantaggio concreto per gli italiani all’estero.

Destra: a favore

Sinistra: contro

MAIE: a favore, come sempre al fianco dei connazionali oltreconfine

Cosa dimostrano questi atteggiamenti?

Il MAIE, fin dalla sua nascita, ha un solo obiettivo: difendere gli italiani all’estero, sempre e comunque. Gli altri partiti, invece, si muovono secondo ordini di scuderia: votano non in base al merito delle proposte, ma alle indicazioni del partito romano. Due logiche completamente diverse. Chi è stato eletto all’estero deve rappresentare chi lo ha mandato in Parlamento, non obbedire ai diktat della segreteria a Roma.

La “revista brasiliana” ormai diventata di sinistra

Durante il voto finale, la destra ha approvato tutto, la sinistra ha respinto tutto, e il MAIE — attraverso il voto di Franco Tirelli – ha mantenuto una posizione equilibrata e coerente:

favorevole alle misure positive per gli italiani all’estero;

contrario a quelle dannose;

astensione finale, come scelta di equilibrio e indipendenza.

La posizione di Tirelli, dunque, è stata degna di un rappresentante degli italiani all’estero: a favore di quelle cose positive per gli italiani nel mondo e contrario a quelle negative.

Eppure la “revista brasiliana” ha scritto che Tirelli avrebbe “votato con il governo”. Falso: chi si astiene non vota a favore. È semplice logica. Chiaro come l’acqua.

Non solo: la “revista” ha omesso di dire che l’on. Tirelli ha SOSTENUTO TUTTI GLI EMMENDAMENTI della sinistra che miglioravano la condizione degli italiani all’estero – emendamenti che il governo ha poi bocciato. Questa è indipendenza, non allineamento.

Alcuni interrogativi

Nello stesso articolo un deputato di sinistra definisce “deplorevole” la posizione del MAIE. Beh, l’onorevole dovrebbe spiegare: era forse giusto votare contro un articolo che dà più poteri ai consoli onorari, o contro la possibilità di fare la carta d’identità elettronica in Italia? E dov’era la vostra indignazione, caro deputato, quando, tra il 2013 e il 2018, il governo che sostenevate chiuse oltre settanta sedi consolari e diplomatiche, tra Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura? Allora avete votato contro, avete lasciato la maggioranza o avete seguito ancora una volta il “manuale dei peones” dei partiti romani?

L’onorevole si ricorda quando abbiamo organizzato a San Paolo la grande manifestazione, a cui ha partecipato una moltitudine di persone, per criticare la politica del suo governo sui servizi consolari… Dov’era il deputato in quel momento? Si è dimesso dal partito o si è “aggrappato” alla poltrona?

Mega manifestazione MAIE a San Paolo, “in difesa dei diritti degli italiani nel mondo”

CONCLUSIONE

Grande delusione per una “revista brasiliana” che credevamo seria ma, anziché informare con equilibrio, ha scelto di piegarsi a logiche di schieramento. L’astensione non è un voto favorevole: è una scelta di coerenza e libertà. Peccato che una testata storica del Sud America si sia ridotta a fare da portavoce alla sinistra. Il MAIE, invece, resta – come sempre – dalla parte degli italiani all’estero.