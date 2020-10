EDITORIA | Niente contributi, chiude ‘La Gente d’Italia’. CGIE: “Consulteremo il dipartimento editoria”

La notizia "inquieta e pone domande sul futuro dell'informazione in lingua italiana in Uruguay e in tutta l'America latina” commenta in una nota il Consiglio generale degli italiani all’estero

“La notizia della chiusura del quotidiano ‘La Gente d’Italia’ giunge al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero come un fulmine a ciel sereno ad appena una settimana di distanza dall’incontro in videoconferenza con l’onorevole Andrea Martella, sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’editoria e al programma di governo, e con i dirigenti del dipartimento informazione e editoria, durante il quale erano emerse buone e rassicuranti prospettive per il rilancio della stampa italiana all’estero”. È quanto si legge in una nota del CGIE, il Consiglio generale degli italiani all’estero.

La notizia “inquieta e pone domande sul futuro dell’informazione in lingua italiana in Uruguay e in tutta l’America latina, visto che oggi con l’uso indistinto degli strumenti tecnologici le notizie sono accessibili anche a migliaia di chilometri di distanza – prosegue il CGIE -. La scomparsa di qualsiasi esperienza editoriale impoverisce l’informazione e mette di fronte alle incertezze lavorative giornalisti e tecnici della carta stampata, professionalità che difficilmente riescono a ricollocarsi nel settore dell’editoria degli italiani all’estero. L’assenza di una pluralità di notizie assoggetta la società al mainstream, riduce gli spazi della democrazia assecondando il pensiero unico e contravvenendo ai principi contenuti nell’articolo 21 della costituzione italiana”.

Secondo quanto si apprende, al quotidiano Gente d’Italia sarebbero stati negati i contributi pubblici. Senza quelle somme, di vitale importanza soprattutto quando si tratta di editoria italiana all’estero, il giornale evidentemente è costretto a chiudere. Il CGIE, “in ottemperanza del dettame legislativo indicato nelle ragioni istitutive è impegnato a garantire la più ampia informazione nelle comunità, condizione essenziale per garantire la maggiore diffusione della cultura e della lingua italiana, consulterà il dipartimento informazione e editoria della presidenza del consiglio per conoscere i motivi alla base di questa decisione drastica e improvvisa”.