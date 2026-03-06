Mercoledì 4 marzo, il Segretario Generale dell’IILA, Giorgio Silli, ha partecipato alla giornata conclusiva del “Primer Foro Internacional de Seguridad y Justicia Antimafia Italiana, las experiencias argentina y ecuatoriana en el contexto regional”, svoltosi a Quito in Ecuador.

La conferenza ha rappresentato un momento di alto confronto istituzionale e tecnico sulle strategie di contrasto al crimine organizzato, valorizzando l’esperienza italiana ed europea in materia di legislazione e cooperazione giudiziaria antimafia e promuovendo lo scambio di buone pratiche tra Europa e America Latina.

L’iniziativa costituisce una concreta espressione dell’impegno congiunto tra le due regioni per affrontare la criminalità organizzata attraverso politiche pubbliche solide, cooperazione tecnica specializzata e pieno rispetto dei diritti umani.

Durante la giornata conclusiva è stato firmato il Memorandum of Understanding tra l’IILA e il Ministero dell’Interno dell’Ecuador, avviando una nuova fase di collaborazione stabile in giustizia e sicurezza, con priorità operative precise.

Nel suo intervento, il Segretario Generale Silli ha ricordato che l’IILA esegue programmi di cooperazione giudiziaria finanziati sia dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano sia dall’Unione Europea, come SERPAZ (Sicurezza, Speranza e Resilienza per la Pace in Ecuador) e ITAJUS, che hanno reso possibile questo primo Foro internazionale.

“Eventi come questo – ha sottolineato SG Silli – rappresentano il cuore dell’impegno congiunto di Italia, Europa e Paesi dell’America Latina per contrastare la penetrazione criminale che mina lo Stato di diritto e inquina l’economia”. Alla cerimonia di firma del MoU hanno partecipato come testimoni d’onore: S.E. Giovanni Davoli, Ambasciatore d’Italia in Ecuador; il Magistrato Paolo Di Sciuva, Direttore Internazionale del Progetto ITAJUS e del Componente 2 del Programma SERPAZ; il Magistrato Giovanni Tartaglia Polcini, Deputy Director del programma EL PACCTO 2.0. Al termine della cerimonia di firma dell’accordo, il Segretario Silli ha consegnato alla Vicepresidenta dell’Asamblea Nacional dell’Ecuador, Mishel Mancheno, e al Presidente della Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, una versione in spagnolo del Codice Antimafia della Repubblica Italiana, un gesto simbolico che promuove dialogo, conoscenza condivisa e visione comune.

A latere della conferenza, il Segretario Generale ha incontrato due dei rappresentanti delle istituzioni ecuadoriane con cui IILA collabora nell’ambito dei programmi di giustizia e sicurezza: il Viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Jorge Rivadeneira Brown e il Secretario General de Integridad Pública e Director General della UAFE, José Julio Neira.

La missione conferma il ruolo dell’IILA come piattaforma di cooperazione tra Italia, Unione Europea e America Latina, a sostegno dello Stato di diritto, della legalità e della sicurezza democratica nella regione.