Vera Pizza Day, maratona mondiale che toccherà 15 Paesi di ogni continente

Un evento globale per celebrare il comfort food più universale. Da un alimento povero come la pizza è nata una autentica mitologia gastronomica

Sul Venerdì di Repubblica focus sul Vera Pizza Day. Una maratona mondiale per raccontare il cibo italiano più amato del pianeta.

L’iniziativa, partita nei giorni scorsi, è stata ideata da Antonio Pace presidente dell’Avpn, Associazione verace pizza napoletana, che propone un viaggio che tocca ben 15 Paesi di ogni continente. Dalla Corea agli Usa, dalla Russia al Giappone, dall’Australia all’Egitto, dagli Emirati al Brasile, dalla Turchia all’isola di Réunion, dalla Polonia alla Germania.

In ciascuna nazione è prevista una master class tenuta da un maestro locale.

Un evento globale per celebrare il comfort food più universale. A conferma del fatto che da un alimento povero come la pizza è nata una autentica mitologia gastronomica, la punta di diamante del Made in Italy alimentare.