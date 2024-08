L’agenzia ApoteoSurprise, specializzata nella realizzazione di proposte di matrimonio straordinarie, lancia un nuovo servizio che permetterà ai romantici del futuro di chiedere la mano della loro amata a 35 km di altitudine.

All’arrivo allo spaceport, un pilota accoglierà la coppia e la inviterà a salire a bordo di una capsula spaziale sferica e futuristica, dotata di ogni comfort e delle più avanzate attrezzature. Al centro della cabina, una tavola sarà elegantemente apparecchiata, come nei più raffinati ristoranti parigini.

Gli innamorati incontreranno StellarEmbrace, il robot che ApoteoSurprise ha sviluppato in collaborazione con una start-up britannica. Dotato di intelligenza artificiale, il robot saprà adattarsi alle emozioni e ai desideri della coppia, offrendo un’interazione unica. Fin dal primo incontro, StellarEmbrace chiamerà la donna per nome e, porgendole un bouquet di rose, le annuncerà che la attende una cena gastronomica per due nello spazio.

Trasportata da un pallone stratosferico gonfiato a elio, la capsula pressurizzata inizierà una salita tranquilla di due ore, offrendo viste mozzafiato della Terra attraverso immense vetrate panoramiche a 360 gradi.

A un’altitudine di 35 chilometri, il modulo spaziale sovrasterà il 99% dell’atmosfera, permettendo alla coppia di contemplare la curvatura della Terra, il suo alone azzurro e l’oscurità totale dello spazio. Come solo 600 astronauti prima di loro, gli innamorati vivranno l’overview effect, un cambiamento cognitivo che ridefinirà la loro visione del mondo e li connetterà all’umanità intera.

La coppia si accomoderà a tavola e, per tre ore, il robot servirà loro una cena gastronomica di cinque portate con vini e champagne, appositamente preparata per l’occasione da un celebre chef francese con due stelle Michelin. Una playlist attentamente selezionata accompagnerà l’esperienza culinaria, con brani emblematici come “Space Oddity” di David Bowie, “Across the Universe” dei Beatles e “Walking on the Moon” dei Police.

Poco prima del dessert, StellarEmbrace interromperà con umorismo la degustazione per ricordare al pretendente che ha dimenticato qualcosa di importante. Il robot porterà subito un cofanetto luminoso che si aprirà con un codice segreto. L’uomo si ricorderà improvvisamente del codice e lo inserirà. Il cofanetto si aprirà, rivelando un lussuoso astuccio contenente un anello di fidanzamento. Il pretendente, allora, chiederà la mano della sua amata, sigillando così il loro amore nell’eternità dello spazio.

Poco dopo, la capsula inizierà la lenta discesa. Dopo un viaggio di due ore, i fidanzati torneranno sulla Terra, scoprendo che il robot ha filmato ogni momento del viaggio, dal loro arrivo alla capsula fino al ritorno.