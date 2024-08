Dai 36 anni della generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, ai 5 anni della generazione Alpha (dal 2013). Nel mezzo i 21 anni dei millenials (1981-1996) e i 14 della generazione Z (1997-2012). Sono queste le età medie in cui le ultime quattro generazioni di italiani hanno viaggiato per la prima volta in aereo.

Un salto di 31 anni nell’arco di 5 decadi che è stato rilevato da un’indagine di Fattorie Garofalo, primo produttore al mondo di Mozzarella di Bufala Campana DOP presente con una catena di travel retail in tutti i principali aeroporti italiani.

Il sondaggio, condotto su un campione di 1200 persone in transito questa estate negli aeroporti italiani ed equamente suddivise tra le 4 generazioni a confronto, ha, inoltre, evidenziato come il primo volo abbia avuto destinazioni e motivazioni simili per ogni generazione.

Infatti, nel caso di millenials (nel 59% dei casi) e generazione Z (47%) il primo volo è legato a motivi di studi, come la partecipazione a programmi Erasmus/Leonardo, gite scolastiche o semplicemente per festeggiare un traguardo raggiunto, con destinazioni preferite i Paesi Europei.

Agli antipodi troviamo, invece, la generazione X che spesso lo ha fatto per necessità lavorative e/o familiari (58%), con destinazioni che in 1 caso su 2 erano extra Ue.

Per gli ultimi nati della generazione Alpha, al contrario, l’aereo ormai, complice l’offerta di voli sempre più capillare e ottimizzata, non è più legato a necessità o momenti specifici e il primo decollo, nel 60% delle occasioni, ha destinazioni nazionali.

Alla luce di questi dati, Fattorie Garofalo ha deciso di omaggiare chi celebrerà il battesimo del volo con il suo ultimo ed innovativo prodotto pensato per i più piccoli: la “Caramella di Bufala”, una mozzarella ripiena di ricotta 100% latte di bufala dalla forma iconica, che richiama un bon bon, con il sapore unico e genuino del latte bufalino.

Una coccola ricca di latte per incoraggiare i più timorosi ricordando il calore materno, ma, anche ricca di energia per caricare chi con entusiasmo spiccherà il suo primo volo.

L’appuntamento è fissato per il 6 settembre presso il travel retail Bufala di Fattorie Garofalo nella rinnovata Piazza del Pop del Terminal 1 al piano partenze dell’aeroporto di Milano Malpensa. Oltre a ricevere la Caramella di Bufala in omaggio, i minori, che staranno per affrontare il loro primo viaggio in aereo, potranno rendere memorabile l’evento fotografandosi all’interno di una selfie station dedicata e ritirare un certificato di battesimo del volo.