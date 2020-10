Cuneo, arrestata coppia di dominicani per spaccio di cocaina

I due dominicani erano stati arrestati alcuni mesi fa in flagranza a Savigliano, dopo avere acquistato 50 grammi di cocaina in pietra dal fornitore, un altro cittadino dominicano di 27 anni

La Squadra Mobile di Cuneo ha arrestato una coppia originaria di Santo Domingo di 29 e 33 anni per spaccio di cocaina.

I due erano conviventi a Cuneo, compagni nella vita e disoccupati, ma anche spacciatori abituali di cocaina tra Cuneo e Savigliano, quasi sempre con consegne a domicilio a bordo di un Fiat Freemont.

L’operazione e’ stata battezza “Taxi Diablo”.

I due dominicani erano stati arrestati alcuni mesi fa in flagranza a Savigliano, dopo avere acquistato 50 grammi di cocaina in pietra dal fornitore, un altro cittadino dominicano di 27 anni. In casa la coppia aveva altri 20 grammi di cocaina, confezionata in palline di diversi colori a seconda della quantita’ di stupefacente contenuta.