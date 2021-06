COVID | Italiani all’estero, La Marca (Pd): “Nuove regole per chi rientra da Canada e USA”

“L’annuncio dell’estensione della più favorevole regolamentazione per l’ingresso in Italia prevista per i paesi dell’UE a coloro che provengono da Stati Uniti, Canada e Giappone ha suscitato un forte interesse e una diffusa richiesta di chiarimenti. Per questo, torno su questi aspetti nella speranza di contribuire a dare alcune informazioni utili. Con la recente ordinanza del Ministro Speranza, valida per ora dal 21 giugno al 30 luglio, si allarga notevolmente la possibilità di ingresso in Italia, finora legata ai voli Covid-tested in partenza da Stati Uniti e Canada”. Lo afferma in una nota la deputata del Pd eletta all’estero Francesca La Marca.

“Infatti, si stabilisce che chi proviene da Canada, Stati Uniti e Giappone ed è in possesso dei requisiti previsti dalla “Certificazione verde Covid” può entrare in Italia senza essere soggetto a tampone e isolamento fiduciario (quarantena). Deve però compilare il digital Passenger Locator Form e comunicare la presenza all’azienda sanitaria competente per poter essere rintracciato in caso di contatti con positivi al Covid”, prosegue La Marca spiegando però che si tratta di regole che “non valgono per coloro che risiedono in Messico e negli altri paesi del Centro America, per i quali la regolamentazione non è cambiata rispetto al recente passato a causa del diverso andamento epidemiologico tra le diverse aree”.