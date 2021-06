Barbara D’Urso vittima di stalking: “Ho paura, ho preso una guardia del corpo”

La deposizione della presentatrice tv, che si è tenuta a porte chiuse, ha confermato come la vicenda sia motivo di profonda sofferenza per lei

Barbara D’Urso vittima di stalking. L’attrice e showgirl, oltre che presentatrice, al giudice monocratico del tribunale di Roma, nel corso della sua testimonianza nel processo all’uomo che è accusato di averla perseguitata almeno dal 2017, ha detto: “Ho paura, lui è stato visto sotto casa mia… mi sono arrivate minacce con scritto ‘ti taglio la testa’, ed anche per questo ho dovuto prendere una guardia del corpo”.

Si chiama Salvatore Fiorello l’imputato: catanese, di 36 anni, è accusato di stalking. Ha cominciato la sua azione dopo aver preso parte come figurante ad una trasmissione della D’Urso, nel 2017. Anche alla luce della sofferta testimonianza il giudice Valerio Di Gioia ha disposto per Fiorello una perizia psichiatrica e ha rinviato alla prossima udienza, in ottobre, per l’affidamento dell’incarico.

Con il nomignolo sul web di ‘bacisolari’ e l’account su diversi social network, Salvatore Fiorello ha affermato prima di essere il figlio adottivo della conduttrice e poi in breve è passato a messaggi più espliciti. Inoltre, scrivendo ai parenti della D’Urso, ha chiesto di poter vedere i suoi ‘fratelli’.