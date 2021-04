COVID | Gli USA sconsigliano viaggi in Italia

Il provvedimento era stato annunciato nei giorni scorsi e rientra nelle iniziative prese per accelerare la lotta alla pandemia

Il governo degli Stati Uniti sconsiglia ai propri cittadini di andare in Italia, nell’ambito di una revisione dei rischi globali legati al Covid che in realtà riguarda l’80% dei paesi di tutto il mondo.

Il provvedimento – si legge su La Stampa – era stato annunciato nei giorni scorsi e rientra nelle iniziative prese per accelerare la lotta alla pandemia, proprio mentre la distribuzione dei vaccini fa sperare in un contenimento del virus.

L’avviso agli americani di “non viaggiare” in Italia alza al livello 4, ossia il più alto possibile, il rischio Covid nel nostro Paese. La stessa misura però è stata adottata nei confronti dell’80% delle nazioni di tutto il mondo, e quindi non ha un carattere discriminatorio specifico nei confronti dello Stivale. Anzi, da qualche tempo le linee aeree Usa hanno ripreso i voli diretti verso Roma e Milano che non richiedono la quarantena all’arrivo, perché i passeggeri sono sottoposti ai test prima della partenza.