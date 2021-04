COVID | 13.708 nuovi casi. Boom di morti: sono 627

Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 339.939 rispetto ai 112.962 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi che scende al 4,3 per cento rispetto al 6,8 per cento di ieri

Sono 13.708 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 7.767, per un totale di 3.700.393 dall’inizio dell’epidemia.

Sono 627 i decessi nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 421 di ieri.

Il numero degli attualmente positivi e’ di 547.837, con un calo di 7.868 unita’ rispetto a ieri. Stabili i dimessi/guariti che sono 20.927, per un totale di 3.040.182 dall’inizio dell’epidemia.

Sono 3.683 le persone ricoverate in terapia intensiva, 60 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 29.316. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.569), il Piemonte (1.464), la Campania (1.358) e la Puglia (1.255).

LOMBARDIA | 2.569 nuovi casi e 109 morti

A fronte di 46.718 tamponi effettuati (di cui 27.622 molecolari e 19.096 antigenici), sono 2.569 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, con un tasso di positivita’ del 5,4 per cento, inferiore all’8 per cento registrato ieri, quando i nuovi positivi erano pero’ 841. Torna a superare il centinaio il numero di decessi: 109 nelle ultime 24 ore (ieri 53), per un totale di 31.373 morti da inizio pandemia. Calano invece i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 834 persone, 11 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 6.595, 48 meno di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 3.866.