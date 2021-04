COVID | “Unità di crisi al fianco degli italiani, affrontata un’emergenza mai vista”

Stefano Verrecchia, capo dell’Unità di crisi della Farnesina, in audizione in commissione Esteri della Camera fa il punto sugli strumenti al servizio della sicurezza degli italiani all’estero e spiega come la crisi pandemica ne ha condizionato le attività.

L’Unità di crisi della Farnesina “si occupa da 30 anni di tutelare gli interessi degli italiani” all’estero e lo fa nell’ambito di “sequestri di persona, terrorismo, crisi socio-politiche ed emergenze sanitarie” come quella ancora in corso, spiga Verrecchia.

Per la Farnesina l’emergenza sanitaria è iniziata a gennaio 2020 con l’inizio della crisi in Cina: “Avevamo i nostri connazionali da far rientrare e abbiamo attivato i nostri canali in un momento in cui si pensava che il virus fosse circoscritto”. Poi la crisi è diventata globale e “ci ha sommerso con numeri importanti. La nostra sala operativa è stata presa d’assalto con circa 2500 telefonate al giorno e abbiamo avuto la possibilità di un incremento di personale”, prosegue il capo dell’Unità di crisi.

“Abbiamo agito su un piano diplomatico per i voli straordinari e abbiamo sollecitato le compagnie aree a riaprire alcune tratte. L’insieme di queste attività ha portato a 1200 operazioni per il rientro di circa 110mila connazionali in 121 paesi”. E’ stato un enorme lavoro, di cui si è occupato in prima persona anche l’allora Sottosegretario agli Esteri, Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE.

Ricordiamo che gli strumenti a disposizione degli italiani all’estero sono il sito Viaggiare Sicuri, arrivato a picchi di 28 milioni di visualizzazioni, il servizio “Dove siamo nel mondo” e un’App che sintetizza i primi due strumenti e allo stesso tempo interagisce con chi la utilizza.

L’Unità di crisi, una volta scoppiata la pandemia a livello globale, per affrontare un’emergenza mai vista prima ha pensato di “ricorrere alle tecnologie creando un questionario e inserendo l’aggiornamento delle norme per chi deve rientrare e per chi deve uscire dall’Italia. Uno strumento – sottolinea Verrecchia – che ha avuto un enorme successo e riconoscimenti da altri Paesi”.

“La nostra attività di coordinamento non può prescindere dalla rete diplomatico-consolare, la nostra arma primaria”, “tutta la struttura della Farnesina è stata coinvolta in questa crisi. Noi svolgiamo un’azione di coordinamento che si poggia sulle attività degli uffici e della rete diplomatica, una delle più forti in rapporto alla dimensione del paese e che si è confermata in questo caso fondamentale”.

Gli obiettivi del 2021 sono “il lancio di una nuova versione dell’app per semplificare l’accesso ‘User friendly’ che consenta a tutti di iscriversi” e “l’inserimento di un nuovo strumento di accesso attraverso lo Spid per incentivare le iscrizioni e dare un elemento di concretezza e serietà”.

L’Unità di crisi ha poi stipulato “accordi con imprese, organizzazioni della società civile e università che hanno una maggiore propensione all’internazionalizzazione: avere un contatto con loro ci permette di avere più elementi possibili e un raccordo diretto”.