CORONAVIRUS | Ungaro (Iv): “Uniti e senza paura, approvate alla Camera misure di emergenza”

“Alla Camera abbiamo appena approvato misure urgenti per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, misure che prevedono una severa quarantena per le zone dove sono presenti i focolai del virus e un primo stanziamento di 20 milioni di euro. Si prevede la sospensione delle manifestazioni pubbliche e sportive, del trasporto pubblico, la chiusura delle scuole, dei musei, delle aziende, degli uffici pubblici, dei negozi a esclusione di quelli che vendono beni di prima necessità e degli uffici che svolgono una funzione di pubblica utilità il cui accesso è comunque condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. A seguire nelle prossime settimane il decreto con le misure di ordine economico quali la sospensione delle tasse e dei mutui nelle zone colpite e interventi di sostegno per l’economia”. Lo afferma l’On. Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva eletto nella ripartizione estera Europa.

“Condoglianze alle famiglie delle vittime e un grande grazie alle migliaia di medici, infermieri e operatori del nostro eccellente servizio sanitario nazionale, alle forze dell’ordine e al governo per il lavoro straordinario che stanno facendo in queste ore. Dopo la crisi sarà utile ragionare sulla ripartizione di competenze in ambito sanitario tra stato centrale e regioni, e la qualità delle informazioni e dei toni usati dal servizio pubblico, ma non oggi. Oggi mettiamo al bando qualsiasi polemica politica e qualsiasi forma di panico fino a che questo morbo verrà sconfitto”.