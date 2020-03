CORONAVIRUS | Salvini dopo le parole di Lagarde: “Lega lavora a richiesta di risarcimento per colpa grave” [VIDEO]

“Purtroppo in molte citta’ italiane non e’ ancora passato il concetto che questo non e’ un virus lombardo. Questo virus non conosce confini”. “Se bisogna chiudere per motivi di salute pubblica bisogna farlo, non e’ il momento di fare le cose a meta’. Tenere aperte le ferramenta, le lavanderie, le profumerie, gli ottici, i negozi di telefonini e televisori non mi sembra strategico”. “Per le fabbriche, se sono vitali per il Paese, avanti, ma se uno produce prodotti non essenziali, perche’ costringere quei lavoratori a rischiare. Giusto dare il diritto alla salute e al mangiare, il resto si puo’ chiudere”.

“Spero veramente che il presidente del Consiglio capisca che c’è di mezzo la vita delle persone. Spero che la politica tutta si unisca, serve garantire, con tutti i soldi necessari, chi sta chiudendo. Poi se qualcuno in Europa brucia 68 miliardi dei risparmi degli italiani in un pomeriggio…”.

“E’ sensata e va approfondita la proposta di mettere a disposizione chi prende il reddito di cittadinanza a quei settori, come l’agricoltura, che in questo momento hanno problemi di mancanza di manodopera”. “E’ un momento in cui bisogna superare le differenze politiche e aiutarsi”.

“Le mascherine vadano prima a tutte le forze dell’ordine, poi penseremo ai detenuti. La nostra proposta nelle carceri e’ quella di sospendere la vigilanza dinamica, ovvero che i detenuti non vadano in giro per il carcere e che stiano chiusi per 15 giorni”.