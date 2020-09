CORONAVIRUS | Perù, oltre 5mila contagi nelle ultime 24 ore: più di 800mila casi in totale

105 decessi solo nella giornata di sabato. Dall’inizio della pandemia in Perù sono morte per covid 32.142 persone e 8.282 pazienti si trovano attualmente ricoverati

Secondo quanto ha riferito il ministero della Salute di Lima, nelle ultime 24 ore in Perù sono stati registrati oltre 5mila nuovi casi di coronavirus; da quando è iniziata la pandemia, il totale dei contagiati a livello nazionale supera così gli 800mila casi. Dei positivi totali, 657.836 persone hanno completato il loro periodo di isolamento domiciliare o sono stati dimessi dagli ospedali.

Nella sola giornata di sabato, dunque, nel Paese sono stati confermati 5.558 nuovi positivi, con un bilancio di 105 decessi.

Intanto dall’inizio della pandemia in Perù sono morte per covid19 32.142 persone e 8.282 pazienti si trovano attualmente ricoverati; di questi, 1.357 sono in case di cura e terapia intensiva.