VIDEO | Salvini: “Luca Zaia è un orgoglio per i veneti e gli italiani”

Matteo Salvini, leader della Lega, durante un comizio a Voghera, ha affermato che non esiste alcuna polemica con Luca Zaia, governatore del Veneto: – “Domani sera ceno con Luca Zaia, con cui i giornali vogliono farmi litigare, ma non ci riusciranno, perchè Luca Zaia è un orgoglio per i veneti e gli italiani”.

Tutto bene anche nella coalizione: “Il centrodestra è una squadra, provano a farci litigare ma non ci riusciranno mai”.

“Il nostro avversario non sarà mai in casa, i miei avversari sono quelli abusivamente al governo e li voglio mandare a casa per riprendere in mano questo Paese”.

Ancora: “Siamo una squadra, provano a insultarci, a processarci, ma non ce la faranno perchè a testa alta resistiamo a tutto”.