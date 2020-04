CORONAVIRUS | PD propone la “Covid Tax”. Merlo: “Assurdo, il MAIE non la voterà”

Ci mancava pure la “Covid Tax”, così com’è già stata soprannominata. Non bastava il maledetto coronavirus a sbrandellare l’economia italiana, ci si mettono anche loro, i compagni piddini, capaci solo di una cosa soltanto, quando si tratta di recuperare risorse: mettere le mani nelle tasche degli italiani è l’unica cosa che sanno fare.

La notizia è questa: il Partito Democratico lancia la proposta di una “mini patrimoniale” contro la povertà da Coronavirus. Esplode il centrodestra, con Salvini e Meloni, e il Movimento 5 Stelle sta con loro: “Non esiste”.

Una pazzia parlare di nuovi balzelli nel periodo storico che stiamo vivendo e nell’attuale congiuntura economica internazionale. Lo sa bene anche Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, che su Twitter ha cinguettato: “Con il paese fermo come mai, il PD lancia la proposta più inopportuna e cretina; il MAIE non la voterà. Rilanciando le forze produttive aiutiamo i più poveri”, conclude l’esponente del governo italiano.

Nel dettaglio, gli eredi dei comunisti propongono un contributo di solidarietà a carico dei redditi sopra gli 80 mila euro annui: “Così avremmo un gettito da 1,3 miliardi annui”, spiegano. Ma i soldi andrebbero a prenderli dai conti correnti degli italiani.

Con il paese fermo come mai il PD lancia la proposta piú inopportuna e cretina. IL MAIE non la voterá . Rilanciando le forze produttive aiutiamo I poveri. Il Pd lancia «mini patrimoniale» contro la povertà da coronavirus. https://t.co/GxlpHzGr15 — Ricardo Merlo (@RicardoMerlo5) April 10, 2020

Con questi signori non è mai lo Stato che dà ai contribuenti, ma sempre il contrario; siamo sempre noi, poveri fessi, a doverci rimettere. E l’Europa? Che fa l’Europa, dorme?

Attenzione, perché quando parliamo di redditi da 80mila euro non parliamo di miliardari; si tratta di piccoli commercianti, partite Iva, liberi professionisti che fanno i salti mortali per portare a casa la pagnotta. E cosa fa il Pd, per bocca del capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio? Parla degli italiani come fossero limoni da spremere: “La somma andrà da alcune centinaia di euro fino a decine di migliaia per redditi superiori al milione”.

Lasciando da parte i milionari, sapete cosa vuol dire in questo momento storico togliere “centinaia di euro” dalle tasche degli italiani? La gente è già allo stremo, i commercianti boccheggiano perché sono senza fiato. Semplicemente, non si può, non si deve fare.