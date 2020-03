CORONAVIRUS | Nel Lazio 50 nuovi casi, 5074 persone in sorveglianza domiciliare [VIDEO]

Rispetto a ieri nel Lazio si registrano 50 nuovi casi positivi al Covid-19, ma c’e’ anche un incremento delle persone uscite dalla sorveglianza che sono 411, ovvero che hanno terminato la quarantena. E’ quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto al termine della task force dei direttori generali della Asl che si tiene in teleconferenza con l’assessore regionale della Sanita’ e integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato. Nel Lazio ci sono, in totale 5.074 persone in sorveglianza domiciliare, oltre 400 ne sono usciti da ieri e 210 persone positive al covid-19, solo oggi 50 casi in piu’.

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 ci sono 279 persone in sorveglianza domiciliare, 83 meno di ieri. Quattro nuovi casi positivi per un totale di 7. Da martedi’ 17 marzo ci saranno 8 posti letto in piu’ di pneumologia. Nella Asl Roma 2 ci sono 949 persone in sorveglianza domiciliare perche’ 49 ne sono uscite. Undici nuovi positivi al covid-19, per un totale di 36 persone con il Coronavirus. All’ospedale Sant’Eugenio e’ morto un uomo di 79 anni. Dal 18 marzo sara’ attivato il laboratorio per i test covid-19.

Nella Asl Roma 3 ci sono 99 persone in sorveglianza domiciliare, 9 nuovi casi positivi, per un totale di 12; nella Asl Roma 4 ci sono 75 persone in sorveglianza domiciliare. Quindici casi positivi al covid-19, di cui sette nuovi positivi sono di oggi. E’ morta una donna di 82 anni che proveniva dalla Rsa di Civitavecchia, trasferita poi allo Spallanzani. Nella Asl Roma 5 ci sono 1.197 persone in sorveglianza domiciliare. Si registrano 4 nuovi casi positivi al Coronavirus, per un totale di 17. Un paziente di Castel Madama e’ guarito. Nella Asl Roma 6 ci sono 726 persone in sorveglianza domiciliare e 34 casi positivi al Coronavirus, nessun nuovo caso oggi.