CORONAVIRUS | In Italia 2mila malati in più nelle ultime 24 ore, siamo in piena emergenza [VIDEO]

I numeri, d’altronde, da giorni confermano che la situazione e’ seria: ad oggi sono 10.590 i malati, piu’ della meta’ in Lombardia che ha anche il piu’ alto numero di ricoverati in terapia intensiva, 560 su un totale di 1.028. E i morti sono arrivati a 827 (di cui 617 in Lombardia), altri 196 in 24 ore. I guariti, invece, sono meno del 10% del totale dei contagiati: 1.045 su 12.462.

“Abbiamo dei numeri che fanno si’ che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realta’ la crescita odierna e’ nel trend dei giorni scorsi” ha detto il commissario Angelo Borrelli spiegando il perche’ di una crescita che, finora, non si era mai registrata. Che pero’ si sia ancora ben lontani dal picco lo conferma il direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Iss Giovanni Rezza.

“I prossimi 14 giorni saranno cruciali per capire l’andamento dei casi di contagio – ha detto – Gli effetti delle misure restrittive non si vedranno entro questa settimana, anche per quanto successo nei giorni scorsi con i massicci spostamenti da Milano. Per questa settimana mi aspetto un aumento dei casi e non un calo”.

Previsioni che sono condivise dal Premier: “Per avere un riscontro effettivo” di tutte le misure varate, anche le ultime, “dovremo attendere un paio di settimane”, ha detto Conte.