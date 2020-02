CORONAVIRUS | Avere paura è umano: restiamo lucidi

Vuoti gli scaffali nei supermercati della Lombardia, una delle regioni colpite dal Coronavirus. La paura c’è e si fa sentire. Ogni manifestazione è stata sospesa. Sono state sospese anche le messe. Io stesso, che sono uno dei lettori nella mia parrocchia, mi dovrò vedere la messa in televisione.

L’altro ieri, mentre ero al supermercato, vedevo gente che arraffava ogni cosa come si ci fosse la III Guerra Mondiale.

Avere paura è normale. E’ umano. Ma la paura rischia anche di essere deleteria perché può portare anche a situazioni incontrollabili. Ecco perché è importante restare lucidi.

Comunque, il problema del cibo non c’è. I supermercati ricevono i regolari rifornimenti. Certamente, se si fossero prese le misure giuste prima dell’arrivo del virus qui in Italia, il problema della paura non ci sarebbe mai stato.