Siragusa (M5S): “Garantire a tutti i pensionati italiani all’estero la corretta erogazione della pensione”

“Ci sono migliaia di pensionati italiani residenti all’estero che attendono da oltre venti giorni l’arrivo dell’assegno o del bonifico bancario necessari per poter riscuotere la pensione Inps”. Lo dichiara in una nota Elisa Siragusa, portavoce eletta all’estero del MoVimento 5 Stelle, a seguito dell’interrogazione presentata oggi in Commissione Lavoro a Montecitorio.

“Una situazione grave che sta colpendo in maniera preminente i lavoratori residenti in Canada: il blocco delle pensioni, dovuto a quanto pare a un problema di aggiornamento degli archivi digitali Inps, sta chiaramente comportando dei gravi disagi a questi lavoratori e alle loro famiglie”.

“Per questo trovo confortante che l’Inps sia a conoscenza della problematica e che le sue strutture territoriali si stiano attivando, sulla base delle segnalazioni degli utenti, per garantire una rapida ripresa dei pagamenti. È importante però continuare a monitorare questa situazione, affinché venga garantito a tutti i pensionati italiani residenti all’estero la corretta erogazione della pensione e, dunque, il rispetto di un loro sacrosanto diritto”.