CORONAVIRUS | 6mila mascherine a Capri

Le prime 6mila mascherine di protezione sono arrivate in motovedetta questa mattina a Capri (Napoli). Inviate nell’ambito del programma di acquisto e distribuzione promosso dalla Regione Campania su indicazione dal governatore Vincenzo De Luca, le mascherine del programma regionale sono riservate alle famiglie residenti in tutta la Campania.

La distribuzione delle mascherine regionali a Capri ed Anacapri sara’ affidata ai volontari della Protezione Civile coordinati dai due Comuni.

E’ stata la motovedetta CP 280 della Capitaneria di Porto di Napoli, con a bordo i funzionari della Protezione Civile, a provvedere al trasporto.

A prendere in consegna le circa 6000 mascherine, 3093 per il Comune di Capri e 2700 per il Comune di Anacapri, sono stati i funzionari comunali ed i responsabili della Protezione Civile A guidare le operazione sul molo di Marina Grande sono stati gli uomini della Capitaneria di Porto di Capri.