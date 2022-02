COMITES RD | Visca getta la maschera: vuole il caos. Spedicato a ItaliaChiamaItalia: “Ci vediamo in assemblea”

Comites di Santo Domingo bollente. Giuseppe Visca, vicepresidente, chiede le dimissioni del presidente Diana Spedicato e del consigliere Flavio Bellinato. Li accusa di conflitti d’interesse inesistenti. La verità? La mossa dell’ex senatore ha come unico obiettivo quello di creare il caos, di indebolire la maggioranza e di sovvertire il voto democratico espresso dalla comunità italiana in RD. Spedicato a ItaliaChiamaItalia: “Le accuse e le insinuazioni del vicepresidente Visca sono puramente strumentali. Ci vediamo in assemblea”

Che delusione. E che dispiacere. L’invito lanciato dalle pagine di ItaliaChiamaItalia per un Comites di Santo Domingo meno litigioso e più collaborativo non è stato raccolto da chi avrebbe dovuto farlo. Un vero peccato.

Di buono c’è che ora sappiamo chi è chi.

Giuseppe Visca, vicepresidente Comites, ha finalmente gettato la maschera. L’ex senatore ha chiesto in maniera strumentale le dimissioni di Diana Spedicato, presidente del Comitato, e del consigliere Flavio Bellinato, mettendo così le carte sul tavolo: io con voi non ci sto più.

È la solita storia del fuoco amico, vecchia come la politica. Visca, candidato ed eletto al Comites nella loro stessa lista, ora toglie il proprio sostegno alla maggioranza e si considera “autonomo”. Bah.

Comites di Santo Domingo in tilt, dunque, diviso tra una maggioranza che vuole lavorare a favore della comunità e personaggi che, ormai è davvero evidente a tutti, hanno dimostrato di volere il caos a tutti i costi. Sulla pelle dei connazionali.

Lo smisurato ego politico di Visca, che negli ultimi giorni sta rilasciando dichiarazioni a destra e a manca, lo ha reso cieco. Da Boca Chica con furore chiede le dimissioni dal Comites di Diana Spedicato, presidente dell’organismo (ed impossibilitata, regolamento interno alla mano, ad avere diritto di voto in sede di commissioni di lavoro), e di Flavio Bellinato, sostenendo che essi siano in conflitto d’interesse per via della loro professione. La prima è avvocatessa, il secondo è titolare di una società dedicata a prestare servizi di traduzioni ufficiali e di assistenza nel disbrigo di pratiche ed adempimenti burocratici.

Nel caso di Bellinato, tra l’altro, la richiesta di dimissioni avviene nonostante il consigliere abbia pubblicamente dichiarato in sede di assemblea (lo scorso 1 febbraio) di non voler far parte di quelle commissioni che potrebbero alimentare nei suoi confronti qualsiasi tipo di sospetto o polemica.

Che poi Bellinato è stato Segretario del passato Comites per quasi 5 anni, quello a presidenza Dussich. Nessuno, neppure l’amico Paolo, che è anche coordinatore del CTIM in Repubblica Dominicana, ha mai parlato di conflitto di interessi. Semplicemente perché non esiste.

Ricordo inoltre molto bene come l’allora presidente Paolo Dussich difese ed elogiò il lavoro di Bellinato, quando quest’ultimo aveva presentato una lettera di dimissioni da Segretario del Comitato.

Nel verbale dell’assemblea Comites tenutasi il giorno 16 marzo 2021, si legge quanto segue: “Il presidente Dussich ritiene che l’operato del segretario Bellinato sia stato positivo e chiede a tutta l’assemblea di esprimere un voto di fiducia in suo favore“. L’assemblea votò la fiducia a Bellinato, che decise così di ritirare le dimissioni.