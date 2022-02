SPAGNA | Comites Barcellona, Papavero (Lista AZZURRA): “Gallucci Calabrese ineleggibile”

“Maria Gallucci Calabrese (Lista Reset) dovrà pertanto presentare documentazione per chiarire la propria posizione entro e non oltre il 20 febbraio 2022”

“Durante la ultima seduta del Com.It.Es di Barcellona, tenutasi il giorno 10 Febbraio 2022, la lista AZZURRA del Com.It.Es di Barcellona ha presentato una mozione per far dichiarare ineleggibile CARLO MARIA GALLUCCI CALABRESE, Vicepresidente del Com.It.Es di Barcellona, in quanto Presidente di CREAFUTUR (Fondazione gestita da un Patronato creata con l’appoggio della Generalitat de Cataluña e della ESADE), Ente che fornisce “Prestazioni ASSISTENZIALI” e “Realizzazione di Attività DOCENTE”.

CREAFUTUR ha ricevuto finanziamenti pubblici attraverso sovvenzioni, così come risulta dal Bilancio 2020, sia dalla Commissione Europea (45.087,56 Euro) sia dalla Generalitat de Cataluña (20.354,17 Euro e 3.392,36 Euro).

Trattandosi di Finanziamenti Pubblici al Consigliere CARLO MARIA GALLUCCI CALABRESE va applicato l’art. 5, comma 4 della Legge 286/2003 nella sua parte “Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici”.

Carlo Maria Gallucci Calabrese (Lista Reset) dovrà pertanto presentare documentazione per chiarire la propria posizione entro e non oltre il 20 febbraio 2022.

Anna Papavero, Capogruppo Lista AZZURRA del Com.It.Es di Barcellona