Clima e politica

Purtroppo, l’Italia è stata colpita da fenomeni atmosferici estremi come le supercelle. La supercella è un temporale caratterizzato dalla presenza di un mesociclone. Temporali di questo tipo possono dare origine a grandinate con chicchi grossi, violente raffiche di vento e piogge copiose. Le supercelle possono anche generare i tornado.

L’Italia è stata colpita da fenomeni di questo tipo, specialmente al nord. Purtroppo, la politica e la società si sono divise. Ci sono coloro che vorrebbero istituire il reato di “negazionismo climatico” per chi dice cose diverse da un certo pensiero che viene diffuso ogni giorno da certi partiti e da certi mass media. Ci sono altri che la pensano nella maniera opposta.

Com’è accaduto per altri temi, anche il tema del clima è stato buttato nella caciara politica. La verità è che il clima è cambiato, ma le colpe dell’uomo sono minime, per non dire nulle. Del resto, nella storia si alternarono periodi freddi ad altri decisamente caldi. Questa è la realtà dei fatti.

Questo continuare a dire che il clima sia cambiato per colpa delle attività antropiche non risponde a verità ed è solo una forma di terrorismo mediatico. Certamente, proprio perché il clima è mutato, si deve agire di conseguenza. Si deve imparare a convivere con certe situazioni, senza patemi di ogni tipo. Del resto, una delle caratteristiche dell’uomo è la capacità di adattamento alle varie situazioni.