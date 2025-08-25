Due missioni, un unico filo conduttore

A prima vista impegno per gli italiani all’estero e sport possono sembrare mondi diversi, ma per Capriati entrambi rappresentano la stessa visione: essere ambasciatore di identità e comunità.

• Con il MAIE, lavora da anni per difendere i diritti dei cittadini italiani all’estero, promuovendo migliori servizi consolari e un legame più forte con l’Italia.

• Con la Virtus Mola, si fa portavoce di una tradizione sportiva che unisce i molesi di ieri e di oggi, sia in Puglia che nel mondo.

“Il calcio non è solo sport – afferma Capriati – ma anche cultura, appartenenza e orgoglio. La Virtus Mola rappresenta la nostra identità, e voglio contribuire a farla conoscere ovunque vivano i molesi e gli italiani”.

Un ruolo internazionale per la Virtus Mola

Il compito di “Brand Ambassador” significa promuovere l’immagine della squadra attraverso social, eventi e attività di rappresentanza, sia in Italia che all’estero. Una sfida che Capriati affronta con entusiasmo, mettendo a disposizione la sua rete di relazioni internazionali.

Grazie a lui, la Virtus Mola potrà avere una maggiore visibilità anche negli Stati Uniti, coinvolgendo non solo gli sportivi, ma anche le comunità di emigrati pugliesi e italiani.

Un ponte tra radici e futuro

Il nuovo incarico non è solo simbolico: rappresenta un modello di come le comunità locali possano dialogare con quelle della diaspora. Un filo rosso che parte da Mola di Bari e arriva fino all’America, passando attraverso lo sport e la politica.

Con il suo doppio impegno, Pat Capriati diventa ambasciatore di valori, orgoglio e radici, dimostrando che identità e passione non hanno confini.