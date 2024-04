“Spettacolari immagini di Nave Vespucci nel suo lungo viaggio intorno al mondo. Immersa in una nebbia che aggiunge fascino a fascino, sembra uscita da una illustrazione di fantasia. Le fotografie le ha diffuse la Marina Militare, dalla Baia di Concezione, in Cile”, parte del suo viaggio che prevede tappe in oltre trenta porti, in 28 paesi, in tutti i continenti.

Lo scrive Il Secolo XIX riferendo che il magnifico veliero rimarrà fino al primo maggio a Valparaiso, quando l’ambasciata d’Italia Santiago celebrerà la “Giornata delle radici”, nell’ambito del progetto promosso dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ad inaugurare le attività saranno l’ambasciatrice Valeria Biagiotti ed il comandante di Nave Vespucci, Giuseppe Lai. In programma, presso la scuola italiana Arturo Dell’Oro, musica e danze della tradizione, show cooking, giochi a quiz sull’Italia, con la possibilità di vincere libri e corsi di lingua, mostre fotografiche, approfondimenti e la possibilità di visite a bordo della nave scuola.

Si stima – scrive il quotidiano – che superino i 500 mila, gli italiani presenti in Cile, fra quanti sono in possesso della cittadinanza e quanti discendono da famiglie arrivate dall’Italia”.