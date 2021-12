CHRISTMAS WORLD | “Il Natale nel mondo”: Auditorium Parco della Musica di Roma

Sarà possibile viaggiare tra le atmosfere natalizie di tutto il mondo attraverso un percorso espositivo dove saranno protagonisti i monumenti iconici delle città esplorate, realizzati artigianalmente dai più apprezzati artisti italiani del settore.

Questo museo a cielo aperto è portatore di un rilevante messaggio sociale in quanto sollecita ad esplorare le tradizioni e favorisce l’incontro tra le peculiarità dei diversi paesi, raccontati attraverso installazioni artistiche, prodotti tipici e spettacoli culturali anche in lingua originale.

In un momento storico in cui è stato difficile girare il mondo con i nostri bambini, l’obiettivo della manifestazione è quello di ricostruirne degli scorci, il più fedelmente possibile, in un fantasticante e visionario viaggio verso la ripartenza.

L’attore Can Yaman sarà presente all’inaugurazione per un momento simbolico con la sua Associazione “Can Yaman for Children” che si unisce al Christmas World per una buona causa: raccogliere fondi per donare al Reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma un macchinario per la cura dei bambini.

“Il mio sogno più grande? Quello di poter vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocare”, ha dichiarato l’attore.

Visitando Christmas World , sarà possibile rivivere i ricordi e gli affetti natalizi legati alla città di Roma; passeggiare nel cuore di Berlino; perdersi nel mercato di Londra con vista sul Big Ben, lasciarsi affascinare dalla magia di Parigi e in un attimo atterrare a New York, per volteggiare sulla tipica pista di pattinaggio sul giaccio del Rockefeller Center. Immancabile meta è il Polo Nord con la casa di Babbo Natale, ricreata da abili scenografi con un tocco di originalità.

L’innovativo format, creato da Lux Eventi s.r.l., grazie alle sue componenti dal forte aspetto comunicativo, si rivela un contesto educativo e di continua scoperta, con iniziative e spettacoli natalizi che si susseguiranno con una vera e propria programmazione quotidiana, tra gli appuntamenti più attesi e già confermati: il musical “La Regina dei Ghiacci” tratto dal racconto di Hans Christian Andersen, parate e sfilate di majorettes, cori gospel, spettacoli di danza e di magia, performers, acrobati, spettacoli su ghiaccio, musica live con le cover degli artisti che hanno cantato il Natale e molto altro ancora.