CHAMPIONS | Milan-Inter, nerazzurri favoriti ma…

Si avvicina l’Euroderby, il derby di Champions League, tra Milan ed Inter. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi sono favoriti. Infatti, l’Inter ha una panchina più lunga e riserve migliori dei rossoneri. In attacco, per esempio, il tecnico piacentino ha vari assi, come Romelu Lukaku, Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Nel Milan, invece, le riserve non si sono dimostrate all’altezza di quelle dell’Inter. Basta pensare a Divok Origi, il quale non si è dimostrato certo all’altezza di Olivier Giroud. Inoltre, è in dubbio la presenza in campo di Leao, il giocatore che nel Milan ha fatto la differenza. L’allenatore del Milan Stefano Pioli dovrà trovare delle alternative.

Tuttavia, si tratta sempre di un derby. Io mi ricordo di un derby di Coppa Italia nella stagione 1997/98, quella del primo campionato italiano di Ronaldo, il quale giocava nell’Inter. Il Milan, allora allenato da Fabio Capello, era in una situazione critica. La stagione precedente, quella che vide l’avvicendamento tra il tecnico uruguaiano Oscar Washington Tabarez e l’ex-ct della Nazionale Arrigo Sacchi sulla panchina rossonera, fu veramente disastrosa. Da milanista, ricordo bene la stagione.

Ricordo un umiliante 1 a 6 rimediato a San Siro contro la Juventus ed un successivo 1 a 3 nel derby con l’Inter. Ricordo anche che il Milan perse le due partite con la Sampdoria, contro la Fiorentina a Firenze, contro tutte e due le romane a Roma, contro il Vicenza, il Verona, il Piacenza e il Perugia in trasferta e contro il Parma e il Cagliari in casa. Finì all’11° posto.

La stagione successiva sarebbe dovuta essere quella del rilancio rossonero, con il ritorno di Fabio Capello in panchina, ma fu una vera delusione. Ricordo uno 0 a 5 rimediato contro la Roma allo Stadio Olimpico. Con l’acquisto di un Ronaldo fresco di Pallone d’Oro, invece, l’Inter era lanciata verso la vittoria del Campionato, il quale, però, fu vinto dalla Juventus in maniera contestata. Ricordiamo il famoso scontro tra Ronaldo e Mark Iuliano e il calcio di rigore che non fu dato ai nerazzurri dall’arbitro Piero Ceccarini. Il Milan, invece, finì al 10° posto in classifica. Eppure, i rossoneri eliminarono l’Inter dalla Coppa Italia. Nella partita d’andata, Milan-Inter, i rossoneri presero a pallate i nerazzurri, vincendo per 5 a 0.

Il Milan arrivò in finale contro la Lazio e perse nel match di ritorno allo Stadio Olimpico di Roma per 3 a 1. In quella stagione, le finali di Coppa Italia erano a doppia partita. Dunque, l’Inter è data per favorita in questo doppio confronto di Champions League ma si tratta sempre di un derby. Un derby è sempre qualcosa di imprevedibile perché a volte chi è dato per sfavorito può trovare che le motivazioni che possono fargli ribaltare i pronostici. Da milanista, spero che sia così. Sportivamente, auguro la vittoria a chi si dimostrerà migliore in campo.