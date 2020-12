Champions League, la coppa dalle grandi orecchie che ha stregato l’Europa

La Champions League è arrivata appena alla sua fase a gironi, ma è già entrata nel vivo con sfide mozzafiato tra squadre di grande blasone e altri emergenti che vogliono puntare a strappare la corona e lo scettro ai club più titolati. Un andazzo che si ripete ogni anno, ma che nelle ultime edizioni ha regalato non poche emozioni. A vincere infatti sono stati Liverpool e Bayern Monaco, che alla vigilia della Champions non godevano certo dei favori del pronostico. Ciò è stato reso possibile anche dal vistoso calo in cui sono incappate Real Madrid e Barcellona, dominatrici incontrastate degli ultimi anni fino alla partenza di Cristiano Ronaldo per la Juve e ai tanti addii in casa catalana con Xavi, Iniesta e Piquet che hanno appeso le scarpette al chiodo, oltre alla turbolenta partenza di Neymar per Parigi.

C’è spazio per sognare quindi e chissà che a beneficiarne non possano essere proprio le squadre italiane. La Juventus è l’eterna incompiuta della coppa dalle grandi orecchie. I bianconeri sono arrivati per ben due volte in finale negli ultimi anni oppure sono stati protagonisti di cocenti delusioni, come quella della passata stagione in cui sono stati eliminati dal Lione. L’avvio della Vecchia Signora sia in campionato che in Europa non è stato sfavillante, ma è in primavera che verranno emessi i verdetti definitivi. Al momento la Juve è pienamente in linea per strappare un facile pass per gli ottavi di finale alle spalle del Barcellona, che ha già espugnato lo stadio torinese.

L’Atalanta è stata una delle grandi sorprese della passata annata, in concomitanza con la prima partecipazione storica alla Champions. Gli uomini di Gasperini per un soffio non hanno fatto fuori la finalista PSG, fermandosi così ai quarti di finale. Gli orobici sono stati inseriti in un girone per nulla agevole, dove si giocheranno con ogni probabilità il passaggio del turno con l’Ajax, visto che il Liverpool appare fuori portata.

Deve darsi una svegliata in Champions l’Inter, che è reduce dalla finale persa di Europa League della passata stagione. Le prime gare nella fase a gruppi hanno ancora una volta denotato carenze psicologiche ancor prima che di organico e il rischio è che senza un drastico cambio di direzione anche questa annata di Champions possa rivelarsi un fiasco. Il girone dei nerazzurri, però, è più equilibrato che mai e bisognerà attendere con ogni probabilità fino all’ultimo turno di gare per scoprire che approderà agli ottavi tra la squadra di Conte, il Real Madrid, il Borussia Mönchengladbach e lo Shakhtar Donetsk.

È tornata in Champions anche la Lazio che ben si sta comportando nonostante le gravi assenze causate dall’emergenza sanitaria. I biancocelesti hanno prontamente liquidato il temibile Borussia Dortmund, guidati dal grande ex della gara Ciro Immobile, per poi strappare due preziosi pareggi contro Zenit San Pietroburgo e Club Brugge, a dimostrazione di un gruppo molto compatto e segue con fiducia il suo condottiero Simone Inzaghi.

Per conoscere i risultati Champions League di oggi, delle partite precedenti o di quelle future potete utilizzare gli appositi siti di liverscore, gli stessi bookmaker o il caro vecchio televideo.