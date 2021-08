CENTRODESTRA | Salvini da Berlusconi, l’incontro a Villa Certosa

Tra i temi in discussione, modalità operative e dettagli sul progetto di una federazione del cosiddetto ‘centrodestra di governo’

Si terrà venerdì sera l’incontro riservato tra il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi e il leader della Lega, Matteo Salvini. La riunione avrà luogo a Villa Certosa, splendida residenza del Cavaliere in Sardegna. Sono proprio fonte azzurre a confermarlo, dopo l’annuncio fatto ieri da Salvini al festival della Versiliana.

Tra i temi in discussione, modalita’ operative e dettagli sul progetto di una federazione del cosiddetto ‘centrodestra di governo’. Chissà cosa penserà Giorgia Meloni di questa faccia a faccia previsto in terra sarda…

Nel frattempo Salvini continua a girare l’Italia. Concluso il tour di comizi in Calabria, tra referendum sulla giustizia ed elezioni regionali, il capo delle camicie verdi vira sulla ‘diplomazia del telefono’ per affrontare la situazione in Afghanistan, dopo la presa del potere da parte dei talebani.

Oltre che sulla gestione dell’evacuazione del personale della missione italiana con gli ex collaboratori e le famiglie, Salvini si focalizza anche sulle alleanze economiche che si formeranno attorno al paese nuovamente guidato dai fondamentalisti islamici.

Parlando ieri ad una iniziativa in Versilia Salvini ha fatto sapere che avrà presto “un colloquio telefonico con l’ambasciatore del Pakistan. Poi sentiro’ quello russo, quello turco e quello cinese. Non vedo perche’ se c’e’ un Paese da ricostruire dobbiamo lasciare campo libero alle imprese turche, russe e cinesi”.

“Avere pessimi rapporti con la Russia non e’ una cosa intelligente – ha aggiunto -. Spero che questa sia anche l’occasione per riallacciare buoni rapporti con tutti i paesi fondamentali nello scacchiere internazionale”.