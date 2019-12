CE L’HA FATTA. DI NUOVO! | Approvato emendamento MAIE: niente raddoppio della tassa di cittadinanza e stop all’aumento delle tariffe consolari

Finalmente la notizia che in tantissimi oltre confine stavano aspettando: approvato al Senato l’emendamento targato MAIE e con primo firmatario il Sen. Adriano Cario, che elimina il raddoppio della cosiddetta tassa di cittadinanza per i discendenti dei nostri emigrati. I nostri emigrati possono dunque tirare un sospiro di sollievo: costringerli a pagare 600 euro per un loro diritto costituzionale sarebbe stato davvero uno sfregio alle loro origini italiane.

Non è l’unica buona notizia che arriva dal Senato. Abolito, insieme al raddoppio della cittadinanza, anche l’aumento del 20% per tutti i servizi consolari. Soldi che resteranno nelle tasche dei nostri connazionali.

Sen. Ricardo Merlo, sottosegretario agli Esteri e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero

Un anno fa, in occasione dell’ultima manovra, grazie all’interessamento di Merlo si sono trovati i fondi per 350 nuove assunzioni alla Farnesina e le risorse per bloccare l’eliminazione dei contributi alla stampa italiana all’estero. Anche questa volta, Merlo non ha smesso nemmeno per un attimo di lottare, all’interno del Parlamento e del governo stesso, al fine di raggiungere gli obiettivi, che erano da subito molto chiari, dichiarati: no al raddoppio della tassa di cittadinanza e no all’aumento dei servizi consolari.

Tutti e due gli obiettivi sono stati centrati. Il Sottosegretario Merlo ha messo ancora una volta sul tavolo delle negoziazioni tutta la sua capacità di dialogo e tutto il peso politico del suo MAIE. Ha incontrato, proprio in vista del voto su emendamenti e manovra, il presidente del Consiglio in persona, Giuseppe Conte, per spiegargli, in una riunione che si è svolta a palazzo Chigi, che misure del genere avrebbero sollevato rabbia e indignazione nei nostri compatrioti nel mondo; la stessa cosa Merlo ha spiegato a suo tempo al ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Sia Conte che Di Maio hanno dimostrato di comprendere la situazione e hanno assicurato il proprio sostegno, quello del governo, agli emendamenti MAIE.

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione dell’emendamento MAIE e ringrazio il presidente della Commissione Esteri, la senatrice De Pretis, il senatore Giacobbe (secondo e terzo firmatario dell’emendamento) e i colleghi eletti all’estero che hanno compreso e condiviso le nostre ragioni”, dichiara il Sottosegretario Merlo, che sottolinea: “Lo avevamo detto con molta chiarezza fin da subito: non avremmo mai votato una manovra che contenesse misure penalizzanti per gli italiani nel mondo. Contenti che tali misure siano state cancellate. Dopo queste modifiche, il voto del MAIE a questa legge di Bilancio è assicurato”.