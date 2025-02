Armanda Trentini, madre di Alberto Trentini, il cooperante dell’ong internazionale Humanity&Inclusion, da oltre 90 giorni detenuto in un carcere di Caracas, in Venezuela, con accusa di terrorismo, parla alla trasmissione “Che Tempo che Fa”, sul Nove: “Non ho notizie di Alberto dal 15 novembre 2024. Voglio dire che il 15 novembre lui era all’aeroporto e come al solito, perché ci sentivamo con messaggi o con videochiamate ogni giorno, dall’aeroporto di Caracas mi ha mandato un saluto, come era solito fare. Poi ho aspettato, come eravamo abituati, di ricevere i saluti quando arrivava a destinazione e con i saluti la piccola mappa di Google. Non è mai arrivata, la notte l’ho cercata perché con il fuso orario avrei dovuto trovare il messaggio, e la sera del 16 ci hanno avvertito che era in stato di fermo. Da allora di Alberto non abbiamo avuto notizie. È isolato e non ci risulta che abbia incontrato nessuno, non ha potuto chiedere di parlare con un avvocato o di contattare la sua famiglia, nulla”.

“Mi aspetto che arrivi una telefonata di Alberto, è un desiderio che abbiamo dal 15 novembre. Poi, poiché ho scritto una lettera e la nostra avvocata l’ha inoltrata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e proprio perché è madre pure lei, mi aspetto che me lo porti a casa, che percorra delle strade anche facendosi aiutare dalle Istituzioni di altri Paesi come è stato fatto per la nostra giornalista Cecilia Sala”.

E prosegue: “Alberto è un cooperante, e ha scelto questo mestiere perché amava aiutare chi era in stato di necessità. E ne aveva fatto la sua missione, aveva studiato per prepararsi, aveva preso una specializzazione a Liverpool poi un Master a Litz sulla sanificazione dell’acqua, era specializzato anche nelle emergenze. Per lui era la sua passione e la sua missione. Aveva scelto questa ong che si occupava di persone con disabilità perché si era innamorato di una ragazza che viveva là, per stare vicino a lei. Era arrivato da poco tempo, per questo noi siamo rimasti sconvolti da questo stato di fermo, non ce lo spieghiamo e da 3 mesi non lo sentiamo”.

Sulla salute del figlio: “Ci è stato riferito che sta discretamente bene. Prima ci hanno avvertiti che è vivo e non avendo altre notizie è stata una buona notizia. Poi ci hanno detto che la sua salute è discreta e che può prendere il farmaco di cui ha bisogno. Siamo seguiti sin dai primi momenti dall’avvocata Alessandra Ballerini, che ci informa perché tiene i contatti con la Farnesina e con le istituzioni consolari. Da Alberto non abbiamo mai avuto nulla, non abbiamo avuto nessun contatto, la nostra disperazione è questa. Può immaginare…”.

E spiega che ogni volta che arriva una telefonata “è una speranza e una delusione, non demordiamo poi, provi a immaginare le nostre notti così lunghe… ma non ci spaventano le notti lunghe, perché così abbiamo tempo di pensare, di connetterci con lui. E poi, ci resta un rammarico grande: 3 mesi, quante belle cose avrebbe fatto in questi 3 mesi Alberto invece che rinchiuderlo e togliergli ogni contatto con il mondo.

È una cosa che davvero rattrista questa, e anche se abbiamo gli amici di Alberto, gli amici di famiglia, la parrocchia… ci sono vicini ma Alberto bisogna portarlo a casa, bisogna… Volevo ringraziare anche le persone che sono sparse un po’ per il mondo, gli amici e i colleghi di Alberto quando l’hanno conosciuto in Ecuador o in Nepal, in Perù o in Grecia.

A loro modo si sono attivati per tener vivo il ricordo di Alberto e perciò sono grata. Ma c’è qualcuno che sui social ha usato il nome di Alberto, la foto di Alberto, la foto anche di famiglia e si spaccia per Alberto… questa per noi è una cosa crudele.

Le mie sorelle turnano da altre città per non lasciarci soli, e questo per noi è un sollievo, anche se abbiamo anche i parrocchiani che quando abbiamo bisogno… e abbiamo bisogno anche di preghiere… Abbiamo bisogno di tutto e di tutti perché torni a casa questo ragazzo”.