Caro Marco Zacchera, su Sanremo hai ragione

Grande Marco Zacchera. Concetto chiarissimo, denuncia coraggiosa. Che bello scoprire che in giro ci sono ancora intelligenze solide resistenti ai lavaggi. Però devo dirti una cosa: se Sanremo ti fa schifo sei già fortunato. Io da anni comincio ad avere mal di pancia verso Natale, pensando che mancano solo due mesi alla settimana sanremese e quando arriva, recidiva l’orticaria.

Tu inoltre puoi cambiare canale, mentre nella Repubblica Dominicana dove vivo io c’è un solo canale italiano, Rai Italia, quindi niente alternative. Ingoiare il rospo e basta.

Circa la scaletta di pipponi cannabis razzismo trasgressione, nonchè del sottile piacere di scandalizzare un po’ i benpensanti: da vecchia sessantottina con un occhio di nostalgica simpatia per i figli dei fiori, io rispetto tutte le tendenze, sessuali e non, convinta che siano fatti personali privati e che nessuno abbia il diritto di metterci becco. E appunto perché sono fatti personali, sono d’accordo che sbandierarli in nome del buonismo per fare audience è un’operazione un tantino stronza.

E poi che barba le paternali.

Quanto al fatto mai abbastanza deprecato che queste creme-caramel televisive le dobbiamo finanziare noi (anche noi all’estero, che neanche abbiamo la tv), beh, l’odioso abuso l’ho denunciato più volte, ma il mio pianto è caduto sempre nel vuoto.

Pare che i politici quando si accenna a questo fiore all’occhiello tributario, diventino improvvisamente duri d’orecchio.

Che dire? Cerco di non pensare che per fare l’Italia mio nonno Umberto, uomo colto intelligente e pulito, nella prima guerra mondiale ha buttato tra le stelle alpine del Carso un polmone e (quasi) mezzo. Tu per caso conosci qualche politico disposto a mollare un pezzo di trippa sulle montagne venete per rimediare a un’ingiusta gabella? Ciao.