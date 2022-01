CANADA | La piadina romagnola riconosciuta come “prodotto non imitabile”

La piadina romagnoli? Un prodotto inimitabile. Noi italiani l’abbiamo sempre saputo. Ora è ufficiale anche in Canada. Infatti, come spiega il Corriere di Romagna, la piadina romagnola Igp sarà d’ora in avanti tutelata nel mercato del Canada come prodotto non imitabile, grazie all’inserimento nell’elenco delle Indicazioni geografiche protette riconosciute dal Trademarks Act e all’accordo tra Unione Europea e il grande Stato del Continente nordamericano (Ceta).

Il promotore dell’iniziativa è stato il Consorzio di promozione e tutela della piadina romagnola Igp affiancato da Origin Italia.

A stimolare questo percorso di affermazione della cultura romagnola era stato un tentativo di contraffazione della piadina avvenuto in Canada nel settembre del 2018. In quell’occasione al registro dei marchi canadese era stata depositata da un privato una domanda di registrazione del marchio “La piadina” per contraddistinguere panini e servizi di ristorazione italian style. Se il marchio fosse dunque stato registrato, la “Piadina” in territorio canadese sarebbe stata ad esclusivo appannaggio del richiedente.