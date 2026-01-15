L’8 gennaio, presso il Calabria Club – Bulla, nello Stato australiano del Victoria, si è svolta la cerimonia ufficiale “Calabresi d’Australia – Storie di Eccellenza”, un evento dedicato a valorizzare personalità di origine calabrese che, con il loro impegno professionale, sociale e culturale, hanno contribuito in modo significativo alla crescita del tessuto multiculturale australiano.

L’iniziativa, ispirata ai valori dei Victorian Multicultural Awards for Excellence, ha voluto celebrare esempi di leadership comunitaria, imprenditorialità, filantropia, continuità culturale e coesione sociale, premiando figure che incarnano il legame virtuoso tra integrazione e identità.

Il ruolo centrale de I Sud del Mondo e della delegazione parlamentare italiana

I riconoscimenti sono stati promossi e conferiti dall’Associazione I Sud del Mondo, in collaborazione con il Calabria Club – Bulla, sotto la guida del suo presidente Pompeo Torchia, che da anni lavora per valorizzare le comunità italiane all’estero e rafforzare il dialogo tra territori.

Alla cerimonia ha preso parte una qualificata delegazione parlamentare italiana, composta dall’On. Giuseppe (Pino) Galati, dall’On. Francesco Romano e dal Senatore Mario Borghese, esponente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, da sempre punto di riferimento istituzionale per le comunità italiane nel mondo.

La presenza di Galati e Borghese ha sottolineato l’attenzione concreta delle istituzioni verso l’emigrazione italiana e il valore strategico delle comunità all’estero come ponte culturale, economico e umano tra l’Italia e i Paesi di accoglienza.

Presente anche la Vice Console per Victoria e Tasmania, Mariagiovanna Rizzo, oltre a numerosi rappresentanti delle associazioni, delle famiglie e del mondo civico italo-australiano.

I premiati

Nel corso della serata sono stati conferiti i seguenti riconoscimenti:

Tony Schiavello — Eccellenza nell’Imprenditoria e Impatto Comunitario, per la sua visione imprenditoriale e la leadership capace di coniugare innovazione e valori calabresi.

— Eccellenza nell’Imprenditoria e Impatto Comunitario, per la sua visione imprenditoriale e la leadership capace di coniugare innovazione e valori calabresi. Mima Piccolo — Eccellenza nella Filantropia e nella Leadership Culturale, per una vita dedicata al benessere della comunità e alla valorizzazione culturale.

— Eccellenza nella Filantropia e nella Leadership Culturale, per una vita dedicata al benessere della comunità e alla valorizzazione culturale. Quin Scalzo — Eccellenza nell’Industria e nel Contributo alla Comunità, per la leadership nel settore alimentare e il sostegno alle organizzazioni comunitarie.

— Eccellenza nell’Industria e nel Contributo alla Comunità, per la leadership nel settore alimentare e il sostegno alle organizzazioni comunitarie. Aldo Capodiferro — Servizio Straordinario al Calabria Club, per decenni di dedizione alla crescita e alla continuità del Club.

— Servizio Straordinario al Calabria Club, per decenni di dedizione alla crescita e alla continuità del Club. Sam Sposato — Riconoscimento alla Carriera – Leadership Comunitaria, per una vita di servizio e una guida visionaria alla comunità italo-australiana.

I messaggi istituzionali e il futuro dei rapporti Calabria–Australia

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha inviato un messaggio di congratulazioni a Sam Sposato, riconoscendone il ruolo centrale nel mantenere vive le tradizioni calabresi in Australia.

Il Sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, ha annunciato l’intenzione di avviare un percorso di gemellaggio tra la Città di Hume e Lamezia Terme, rafforzando i legami culturali e istituzionali tra il Victoria e la Calabria.

La serata è stata accompagnata dalle esibizioni musicali di Elvira Andreoli, Tony Villella e Donata Dimase, che hanno proposto un repertorio di musica tradizionale italiana, rafforzando il filo conduttore dell’evento: Radici – Impegno – Futuro.

Un’iniziativa che conferma come l’emigrazione italiana, lontana dall’essere solo una pagina di passato, continui a rappresentare una straordinaria risorsa per costruire relazioni, identità condivise e nuove opportunità tra l’Italia e il mondo.