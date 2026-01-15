Il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana sarà protagonista di un fine settimana di iniziative tra Cagliari e Genova dedicate al racconto dell’emigrazione italiana come esperienza collettiva, strumento di memoria e chiave di dialogo con il presente.

Venerdì 16 gennaio a Cagliari si terrà l’evento conclusivo dell’Anno dell’Emigrazione Sarda in Argentina 2025, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con il CREI ACLI. Il MEI parteciperà con l’intervento della curatrice scientifica Giorgia Barzetti, offrendo un contributo di riflessione sui processi migratori e sul rafforzamento dei legami tra Sardegna e Argentina.

Sabato 17 gennaio a Genova, nella sede del MEI, è in programma una giornata aperta a famiglie, bambini e adulti, con laboratori creativi, visite guidate e attività educative per scoprire la storia dell’emigrazione italiana e metterla in dialogo con le migrazioni contemporanee.

Per i più piccoli sono previsti laboratori come “L’Orto di un Viaggiatore” e “Fili di viaggio”, per riflettere su viaggi, sogni e tradizioni attraverso il gioco e la creatività. Per gli adulti, visite guidate tematiche approfondiranno il rapporto tra emigrazione e alimentazione, le trasformazioni culturali nei Paesi di arrivo e le analogie tra migrazioni storiche e attuali.

L’iniziativa conferma il ruolo del MEI come spazio vivo di narrazione, educazione e dialogo, capace di connettere memoria storica e attualità, territori di partenza e luoghi di arrivo, passato e futuro delle migrazioni.