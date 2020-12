BUON COMPLEANNO SANTO PADRE! | Papa Francesco compie 84, ora vuole tornare a viaggiare

A 84 anni Papa Francesco intende riprendere i viaggi all'estero. La visita in Iraq, gli inviti in Spagna, Francia, Slovacchia

Papa Francesco ha compiuto oggi 84 anni. Auguri Santo Padre! Nonostante l’età, il Pontefice vuole tornare a viaggiare. Infatti, dopo la pausa imposta dalla pandemia, intende riprendere i suoi viaggi e non rimanere chiuso tra le mura del piccolo Stato vaticano.

Nelle intenzioni di Bergoglio i prossimi viaggi riguarderanno Iraq, Spagna, Francia, Slovacchia…

Oggi Jorge Mario Bergoglio ha ricevuto il vescovo e il sindaco di Avila, la città di Santa Teresa, che lo hanno invitato a visitare la città in occasione del cinquecentesimo anniversario della canonizzazione nel 2022. Si tratta, ricorda il giornale spagnolo Abc, del quarto invito che il Papa ha ricevuto, dopo quello, presentato dal sindaco, a visitare Manresa, città della conversione di sant’Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti, che celebreranno l’anno giubilare ignaziano dal 31 luglio prossimo al 31 luglio del 2022 (fu canonizzato anch’egli, come santa Teresa d’Avila, 500 anni fa); e quello, manifestato dall’arcivescovo di Santiago de Compostela, a visitare il santuario nell’anno santo che inizierà il prossimo 31 dicembre.

Nel corso dei quasi otto anni di pontificato Jorge Mario Bergoglio ha preferito paesi complessi, non di rado distanti, segnati da povertà, guerre, tensioni sociali, evitando la “vecchia Europa”, se non nelle sue “periferie”: il Papa argentino non è stato a Parigi, Madrid, Londra, Berlino, Vienna, Lisbona. Adesso, pur senza visitare queste capitali, potrebbe, secondo diversi diplomatici, scegliere comunque mete europee passate sinora in secondo piano.