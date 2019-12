Buenos Aires, Sottosegretario Merlo rappresenterà l’Italia alla cerimonia d’insediamento del presidente argentino Alberto Fernandez

Per Merlo, senatore eletto in Sud America e residente proprio in Argentina, “è un grande onore rappresentare l’Italia in un evento di così alto livello istituzionale”

Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, parteciperà in rappresentanza dell’Italia alla cerimonia d’insediamento del presidente eletto dell’Argentina Alberto Fernandez, che domani, martedì 10 dicembre, assumerà l’incarico di fronte alle Camere riunite e poi sarà ricevuto alla Casa Rosada.

Per Merlo, senatore eletto in Sud America e residente proprio in Argentina, “è un grande onore rappresentare l’Italia in un evento di così alto livello istituzionale”, come egli stesso dichiara. Poi aggiunge: “In Argentina è fortissima la presenza di tutto ciò che è Italia, lo stesso presidente Fernandez vanta origini italiane. Sono convinto – prosegue il Sottosegretario Merlo – che durante il suo mandato presidenziale terrà conto del contributo che i nostri connazionali hanno dato e danno ancora oggi all’Argentina”

La cerimonia di insediamento prevede un atto di investitura, che si terrà in parlamento a partire dalle 10 antimeridiane, ora locale, e poi continuerà nella sede del governo argentino, la famosa “Casa Rosada” appunto.