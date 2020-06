BRASILE | Italiani nel mondo, Comites San Paolo organizza concorso letterario

Il Comites di San Paolo dal 2016 realizza il concorso letterario BrasilItalia attraverso l’azione della Commissione Cultura. Il concorso intende far avvicinare i due paesi – Brasile e Italia – utilizzando la scrittura di un racconto con un tema proposto.

Una giuria specializzata seleziona i trenta migliori racconti che vengono tradotti nella seconda lingua e inclusi in un’antologia bilingue di nome Vozes Italo-brasileiras / Voci Italo-brasiliane.

L’antologia è presentata a São Paulo, sede del Comites e in Italia, stimolando i partecipanti a viaggiare per l’Italia con un tour culturale e stimolando i partecipanti a riscoprire le proprie origini. Tre i temi proposti (L’immigrazione italiana in Brasile; L’influenza della cucina italiana sulla tavola brasiliana; L’Italia che c’è in me) presentati in Brasile presso la Biennale Internazionale del Libro a São Paolo e il Circolo Italiano di San Paolo mentre in Italia due volte al Centro Culturale BrasilItalia, dell’Ambasciata del Brasile a Roma e una volta al Museo Benetton (Venezia). La quarta edizione del concorso è appena cominciata con l’apertura delle iscrizioni.

L’antologia avrà il tema L’amore all’italiana. Bando e scheda d’iscrizione sono disponibili sul sito del Comites.