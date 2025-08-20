Un aereo del governo statunitense con a bordo diplomatici brasiliani e’ atterrato all’aeroporto Guarulhos di San Paolo, in Brasile, dopo aver effettuato una sosta a Porto Alegre. Lo ha reso noto l’emittente statunitense “Cnn Brazil”.

L’aereo, un Boeing 757 anche noto come “Gatekeeper“, e’ decollato dall’aeroporto “Fernando Luis Ribas Dominicci” di Porto Rico, con a bordo dipendenti del consolato brasiliano che erano in visita nello Stato del New Jersey e avevano effettuato tappe anche a Tampa, in Florida, e a San Juan, Porto Rico.

Secondo le autorita’ dell’aeroporto di San Paolo, il transito e’ avvenuto con l’autorizzazione del ministero della Difesa.

La pausa a Porto Alegre, secondo il sito di tracciamento dei voli “Flight radar”, e’ stata effettuata alle 17.12 (ora locale) e la ripartenza verso San Paolo e’ avvenuta alle 20.00. L’aereo e’ frequentemente utilizzato in operazioni speciali, anche dall’agenzia di intelligence (Cia), e fa parte della flotta del 150mo squadrone delle Operazioni speciali dell’aeronautica militare statunitense (Usaf), di stanza nel New Jersey.

L’unita’ trasporta le squadre di pronto intervento del dipartimento di Stato, composte da agenti consolari, militari e speciali. Occasionalmente, fornisce supporto logistico a cittadini statunitensi e Paesi alleati all’estero. E’ dotato di sistemi di comunicazione avanzati e puo’ essere rifornito in volo, come l’aereo presidenziale “Air Force One”.

In passato il velivolo e’ stato utilizzato anche in Medio Oriente, ad esempio fornendo assistenza logistica al Libano dopo l’esplosione del porto di Beirut nel 2020, e in alcune edizioni dei giochi olimpici.