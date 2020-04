L’attore, ex marito di Jennifer Aniston e di Angelina Jolie, non ha cambiato lavoro, ma dispensa chicche sul tempo in un talk show

Quarantena social per i nostri vip. Fisici stellari, relax ad alto tasso erotico, jogging, shooting casalinghi, workout culinari. Robert Pattinson fa jogging

Mentre in tv furoreggiano le repliche della saga di Twilight, che lo hanno reso celebre in tutto il mondo, Spunk Ransom, come lo chiamano gli amici, si tiene in forma correndo. Il futuro interprete di Batman avrà un fisico very skin.

Lato b stellare. Lizzo, la famosa rapper, dal pulpito dei social ammicca ai fans e lancia messaggi positivi. Amatevi e amate il proprio corpo. Of course. Thank you Lizzo.

Star meteorologi. Brad Pitt diventa meteorologo. L’attore, ex marito di Jennifer Aniston e di Angelina Jolie, non ha cambiato lavoro, ma dispensa chicche sul tempo in un talk show.

Lockdown in coppia. Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi trascorrono la quarantena in coppia a Tavullia. La modella, una impressionante somiglianza con la Brooke Shields di Laguna Blu, strizza l’occhietto dai social con pose sensuali, topless e sguardi ammiccanti.

Nuovi amori. Andrea Iannone, ex boyfriend di Belen Rodriguez e della influencer Giulia De Lellis, ha voltato pagina. Rumors parlano della nuova amicizia di Andrea con la più prorompente delle sorelle Buccino, la bombastica Cristina.

Piscina mon amour. Kaia Gerber sguazza in piscina, la figlia della top model anni ’80 Cindy Crawford, ha un fisico da pin up. E, ovviamente, fa lo stesso lavoro di sua madre. Scherzi 2.0. Katy Perry scherza con i fans e si traveste da disinfettante. Una gag per mettere un pochino di ilarità nel periodo che stiamo vivendo.

Kylie Jenner, invece, punta sui siparietti sexy. Il lockdown è vissuto nella lussuosa villa di Los Angeles. L’influencer prende il sole e si cosparge di crema solare, con mosse maliziose, che i fans sembrano gradire moltissimo.

Emozioni da fiocco rosa. Silvia Provvedi, cantante del duo le Donatella, è in dolce attesa di una bimba che dovrebbe nascere a giugno. Sui social le immagini dell’ecografia, per la gioia dei fans.